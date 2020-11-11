По поручению Омбудсмена в правоохранительные органы Армении выехали группы быстрого реагирования

По поручению Омбудсмена в правоохранительные органы Армении, в связи с задержанием лиц с площади Свободы направлены группы быстрого реагирования.

Как передает «Арменпресс», Омбудсмен Армении сообщает, что с подвергнутыми приводу гражданами состоятся личные беседы, будут изучены основы их привода и состояние обеспечения прав, а также документы, составленные правоохранительными органами в связи с приводом.