Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выступление Мадуро транслировалось в Twitter. Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 в середине октября, в программе участвуют 2 тысячи волонтеров.