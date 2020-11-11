Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
12:37, 11 Ноябрь, 2020
Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Выступление Мадуро транслировалось в Twitter. Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 в середине октября, в программе участвуют 2 тысячи волонтеров.
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