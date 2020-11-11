Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Мир оказался перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, доступном на ее сайте во вторник, 10 ноября.

Аналитики уверены в том, что сейчас глобальный конфликт "находится на первой стадии".

"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", – отмечается в документе.

Вероятной причиной конфликта авторы доклада считают соперничество между США, Россией и Китаем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В документе подчеркивается, что заметно падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение.

Более того, напряженность нарастает из-за манипулирования общественным сознанием, допускают аналитики.

До этого The National Interest оценило шансы РФ и НАТО в потенциальной войне. Автор текста Крис Осборн, ссылающийся на мнение экспертов, пояснил, что в долгосрочных военных действиях преимущество остается за Североатлантическим альянсом. В то же время НАТО окажется в ужасном положении, если Россия решит организовать наступление на страны Прибалтики, альянс при таком сценарии ничего не сможет противопоставить Москве.