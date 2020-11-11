В Армении военное положение: полиция распространила заявление, касающееся предстоящего митинга

Полиция Армении распространила заявление, касающееся намеченного на 11 ноября митинга, напомнив, что в Армении все еще военное положение.

“Политические силы выступили с заявлением, согласно которому 11 ноября планируют провести митинг. Напоминаем, что с 27 сентября в Республике Армения объявлено военное положение, в условиях которого запрещены организация, проведение и участие в массовых мероприятиях. Мы призываем вас воздержаться от организации собраний, проведения публичных мероприятий и участия в них”, - как сообщает «Арменпресс», говорится в заявлении полиции.