Сплотимся в духе становления нации и государственного строительства: ВАБС призывает к единству

Всеобщий армянский благотворительный союз призывает людей, живущих и работающих в Армении и за пределами Армении, гуманитарные, общественно-политические организации и партии объединиться и встать на ноги, поскольку в ближайшие дни вновь ожидаются вызовы. Как сообщает «Арменпресс», в обращении говорится, что мы должны объединиться в духе становления нации и государственного строительства.

“Прошедшие сорок четыре дня стали периодом эмоциональных трудностей для нашей нации, полным смешанных чувств тревоги, гнева, отчаяния и печали. Сегодня этот этап ориентации и определения наших дальнейших действий может показаться опасным, однако в такие моменты армяне всегда проявляли твердость и стойкость воли. Мы нация, побеждающая смерть. За тысячелетия нашего существования мы научились выживать и с помощью наших умственных сил преодолевать всевозможные препятствия, подавлять силы, которые хотели нас угнетать. Наследие, оставленное нами цивилизации, ознаменовано многочисленными и вечными достижениями.

В такие моменты, когда мы чувствуем себя сломленными, нам следует оглянуться на нашу историю, вдохновиться ярчайшими примерами нашего существования, выносливости, жизненной силы. В течение сорока четырех дней армяне во всех уголках планеты объединяли свой потенциал и волю, чтобы их голоса были услышаны. Незнакомцы становились соратниками в нашей единой борьбы. Коварное нападение врага на нашу родину объединило нас, освободив от разделяющих наши общины разногласий. Именно эта реальность должна побудить нас открыть новую страницу нашей истории. На этом новом этапе мы должны продолжать работать вместе, преодолевая все препятствия. Каждый из нас должен внести свой вклад в залечивание ран нашего народа и в восстановление нашей страны. Мы должны наполнить наши сердца миром и объединиться в духе становления нации и государственного строительства. Это наш долг перед всеми героями, которые пожертвовали свои жизни, перед ранеными, все еще выздоравливающими, и теми, чьи сердца полны скорби. Сегодня мы все нужны Армении. Арцах зовет нас. Более чем когда-либо мы должны объединить наши усилия.

Мы призываем всех преданных нашей нации, людей, живущих и работающих в Армении и за пределами Армении, гуманитарные, общественно-политические организации и партии, объединиться и встать на ноги, поскольку в ближайшие дни мы снова столкнемся с вызовами”, - говорится в заявлении. Заявляем, что AGBU готов служить, готов сотрудничать, восстанавливать, поддерживать укрепление основ государства, людей, институтов, правительства и церкви, и по необходимости вести по нашему общему пути в будущее”.