Прокуратура призывает не нарушать ограничения, вытекающие из правового режима военного положения

Прокуратура Армении распространила заявление, касающееся организации и проведении митингов. Как сообщает «Арменпресс», прокуратура напоминает, что в стране объявлено военное положение, во время которого запрещены организация и проведение митингов, забастовок и участие в них.

“В последние дни определенные политические силы, социальные группы через СМИ, социальные сети распространяют объявления об организации и проведении митингов. Уточняем, что согласно 8 пункту приложения к Постановлению Правительства РА N 1586-Н от 27 сентября 2020 года “Об объявлении военного положения в Республике Армения” организация, проведение и участие в митингах, забастовках запрещены на всей территории Республики Армения.

Уточняем, что согласно пункту 10 статьи 182-5 Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях, организация и проведение митингов, забастовок и участие в них во время военного положения влекут штраф в размере от четырехсот до семисот минимальных размеров оплаты труда.

Кроме того, статья 307-1 Уголовного кодекса Республики Армения за действия, совершаемые во время правового режима военного положения - нарушение временных ограничений, в том числе, собственно, забастовки, митинги, участие в них во время военного положения, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Следовательно, во избежание негативных правовых последствий, призываем проявить здравомыслие, не нарушать ограничения, вытекающие из правового режима военного положения, и воздерживаться от организации, проведения или участия в запрещенных собраниях”, - говорится в заявлении прокуратуры.