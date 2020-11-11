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При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 


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