При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.