При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек
Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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