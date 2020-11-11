Российские миротворцы дислоцируются на тех участках, где будут осуществлять свою миссию
Войска российского миротворческого подразделения дислоцируются на тех территориях Нагорного Карабаха, где будут выполнять свои задачи по мониторингу режима прекращения огня в зоне конфликта.
Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на ТАСС, об этом заявило Минобороны РФ. Военные колонны должны проехать более 250 км и дислоцировать российский миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения НКР и Лачинского коридора.
Ранее сообщалось, что более 400 российских миротворцев из 15 отдельных миротворческих бригад на 20 самолетах Ил-76 уже прибыли в зону конфликта.
В ведомстве напомнили, что всего в зоне нагорно-карабахского конфликта будет дислоцировано 1 960 военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц техники и спецтехники.
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