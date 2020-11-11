Мы не имеем права ослабевать: призыв Акопа Аршакяна к представителям сферы военной промышленности

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян обратился с призывом ко всем частным лицам, группам, организациям в Армении и диаспоре, которые были вовлечены в дело развития военной промышленности. Как передает «Арменпресс», Акоп Аршакян на своей странице в Facebook отметил, что ни в коем случае нельзя останавливаться и терять бдительность.

“Я обращаюсь ко всем тем силам, в Армении или в диаспоре, ко всем частным лицам, группам, организациям, которые в эти дни были вовлечены в дело развития военной промышленности, поставок различных компонентов и технологий, в разработку новейшего оружия и предоставление помощи военно-промышленным компаниям. Дорогие соотечественники, благодаря Вашим усилиям, круглосуточной сверхчеловеческой работе стало возможным зафиксировать множество успехов, которые на поле боя эффективно были применены, спасая множество жизней. Сейчас необходимо все это развивать, ни в коем случае, нельзя останавливаться, терять бдительность и успокаиваться. Продолжайте свою работу с той же отдачей, прилагая максимум усилий.

Мы не имеем права ослабевать, мы должны достичь максимума, это мой призыв и моя просьба. Я благодарен за Ваши усилия”, - заключил Акоп Аршакян.