Глава МИД Франции видит необходимость определения будущего статуса Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан видит необходимость определения будущего статуса Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом он сказал в заявлении от 10 ноября.

“Возобновление переговоров между сторонами по урегулированию конфликта после прекращения огня остается необходимым. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция будет активным участником этих усилий. Обсуждения между двумя сторонами должны возобновиться немедленно. Они должны разрешить вопрос возвращения людей, перемещенных в результате конфликта за последние недели, и определить будущий статус Нагорного Карабаха”, - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Франция приняла к сведению объявление об окончании войны, изучает его условия и последствия, и, по словам министра, ожидается, что разъяснения позволят оценить их влияние.

“Прекращение боевых действий очень важно. За последние недели стороны несколько раз брали на себя это обязательство, и мы привержены этому приоритету в рамках сопредседателей Минской группы. Поэтому мы ожидаем, что Азербайджан будет строго придерживаться взятых на себя обязательств и немедленно прекратит нападения. В этом контексте мы призываем Турцию не делать ничего, что противоречит этому ключевому приоритету”, - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он заявил, что в это тяжелое время Франция подтверждает свою дружбу и связи с Арменией. “В этой трагической ситуации мы будем содействовать Армении. В частности, работать над оказанием необходимой гуманитарной помощи. Ситуация на местах из-за перемещения населения вследствие боевых действий привела к серьезным гуманитарным последствиям. В последние недели Франция мобилизовала свои усилия посредством очень крупных инициатив гражданского общества. Власти Франции содействуют этим инициативам, предоставляя медицинскую помощь, которая прибыла в Ереван в конце прошлой недели и включала команды хирургов, специализирующихся на лечении пострадавших во время войны. В ближайшие дни будут предприняты и другие инициативы по оказанию необходимой помощи Армении”, - сказал он.