Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь

За год цены на бензин снизились на 14,4%, на дизельное топливо - на 20,9%

За год цены на бензин снизились на 14,4%, на дизельное топливо - на 20,9%

Цены на бензин и дизельное топливо в октябре 2020 года по сравнению с октябрем  2019 года снизились на 14.4% и на 20.9%, по сравнению с декабрем 2019 года - на 16.0% и 22.4%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо, соответственно, на 0.5% и 0.8%.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации