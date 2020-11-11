За год цены на бензин снизились на 14,4%, на дизельное топливо - на 20,9%

Цены на бензин и дизельное топливо в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года снизились на 14.4% и на 20.9%, по сравнению с декабрем 2019 года - на 16.0% и 22.4%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо, соответственно, на 0.5% и 0.8%.