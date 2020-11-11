Европейские индексы - 10-11-20

МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.51% и составил 13163.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.55% и составил 5418.97 пункта, британский FTSE вырос на 1.79% и составил 6296.85 пункта, а российский RTSI снизился на 0.28% и составил 1232.87 пункта.