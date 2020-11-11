Сегодня - Сардарапат армян 21-го века: в этой битве мы должны одержать победу

Газета “Айастани Анрапетутюн”

Каждое поколение должно иметь свою победу в битве. Лишь после этого оно сможет иметь право принять наследие предков и передать его будущим поколениям. Сегодня пришла наша очередь. Для нас настали трудные времена, но если спросят, в чем секрет вечности армян, то я однозначно отвечу: часто мы падали, спотыкались, проигрывали из-за нашей наивности, беззаботности или высокомерия, но каждый раз нам удавалось встать на ноги. Мы вставали на ноги благодаря нашей созидательной сущности, безоговорочной вере в справедливость. Сегодня, когда мы чувствуем ядом пышущее дыхание врага, мы должны быть сплоченными более чем когда-либо и верить в собственные силы. Неприступная крепость Карса упала, потому что солдат не верил в свою победу, хотя имел достаточно и оружия и боеприпасов. Сегодня мы не должны позволять, чтобы колесо истории повернулось вспять, и было сломлено.

Паруйр Севак говорил:

“Когда не остается ни выхода и возможностей,

Выход находят безумцы,

Так и взошло, солнце

Великой битвы Сардарапата”

Безумцы ли армяне, да, безумцы! И своим безумиемем бросают вызов бездушному и безразличному миру. Армяне - совесть всего человечества. Ключ к справедливости.

Как и организм человека может быть единым целым и быть здоровым лишь при гармоничной работе всех его органов, так и государство и нация могут быть сильными лишь при гармоничных, согласованных действиях. Мы, наконец, должны стать нацией, а не оставаться группой людей, живущих в армянском мире. Здесь полтора месяца шла борьба не только между народами и государствами, но и цивилизациями. Существующая антигуманная система на первый взгляд проглотила нас, но есть процессы, которые происходят и в глубинных плоскостях, следовательно, она должна быть уничтожена и должна быть утверждена Справедливая вселенская система. Ответственным за которую и хранителем которой будет поколение Патриарха Айка.

Наше настоящее - лишь одно мгновение в космической бесконечности. Мы должны с честью и достоинством пережить наше вселенское мгновение. Писатель, публицист, политический аналитик Арцрун Пепанян писал: “Чувства наших горестей, лишений, боли, потерь будут распадаться в бесконечности Вселенной, они исчезнут, и никаких следов от них не останется.

Через сто лет, когда никого из нас не будет в живых, от этой жизни, прожитой всеми нами, останутся Родина и Нация, и исходя из их качества поколения будут судить о нас и о нашей жизни.

Попутайтесь издалека, через 100 лет глазами наших поколений взглянуть на вашу сегодняшнюю жизнь”.

Лусинэ Мхитарян

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1034532.html