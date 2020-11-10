ООН приветствует достижение соглашения о прекращении боев между Арменией и Азербайджаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение соглашения о прекращении боев между Арменией и Азербайджаном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто", - сказал он.

"Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали, - добавил Дюжаррик. - Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей".

"Мы не были вовлечены в дискуссию. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находится в контакте с представителями РФ, чтобы понять, как мы можем поддержать соглашение", - продолжил он.