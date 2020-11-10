Президент Армении продолжает консультации 

Президент Армении Армен Саркисян продолжает консультации с представителями различных общественных и политических сил и интеллигенции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян 10 ноября встретился с первым защитником прав человека Республики Армения, директором общественной организации «Против судебного произвола» Ларисой Алавердян, бывшим заместителем министра иностранных дел, послом Арманом Навасардяном и председателем Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта и последних событиях.

Собеседники выразили обеспокоенность подписанным документом, ситуацией в стране и подчеркнули необходимость объединения.