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Президент Армении продолжает консультации 

Президент Армении продолжает консультации 

Президент Армении Армен Саркисян продолжает консультации с представителями различных общественных и политических сил и интеллигенции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян 10 ноября встретился с первым защитником прав человека Республики Армения, директором общественной организации «Против судебного произвола» Ларисой Алавердян, бывшим заместителем министра иностранных дел, послом Арманом Навасардяном и председателем Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта и последних событиях.

Собеседники выразили обеспокоенность подписанным документом, ситуацией в стране и подчеркнули необходимость объединения.


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