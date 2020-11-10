Арам I призывает армянский народ воздержаться от подрывающих внутреннее единство шагов

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призывает армянский народ воздержаться от выражений и шагов, подрывающих внутреннее единство. Как сообщает Арменпресс, об этом Арам I написал на своей странице в Facebook.

«Неприятие принудительных соглашений, какими бы неизбежными они ни были, со стороны нашего народа естественно и справедливо. Однако в эти роковые дни мы должны быть едиными и благоразумными, держась подальше от выражений и шагов, которые подрывают наше внутреннее единство. Мир должен знать, что Арцах наш при любых условиях и останется нашим сегодня и навсегда», - написал Арам I.