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Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Георгием Гахарией

Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Георгием Гахарией

Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министры обсудили ситуацию в регионе. Премьер-министр Республики Армения проинформировал своего коллегу о последних развитиях. Грузинская сторона приветствовала установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.


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