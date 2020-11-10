На территории Азербайджана будет создан российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня

Роль Турции по урегулированию в Нагорном Карабахе ограничивается рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции в этом регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил ТАСС во вторник источник в МИД РФ.

"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху. Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработка деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - отметил собеседник агентства.

"Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 9 ноября четко определяет согласованные параметры дальнейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В соответствии с этим документом вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ", - добавил источник в МИД РФ.