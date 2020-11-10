Президент Армен Саркисян встретился с представителями партии «Просвещенная Армения»

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках инициированных им консультаций с политическими силами 10 ноября встретился с представителями фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Республики Армения - секретарем фракции Геворгом Горгисяном и депутатом Ани Самсонян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, состоялся обмен мнениями по поводу подписанного премьер-министром Армении, президентов России и Азербайджана заявления, а также ситуации в стране.

Депутаты представили свои оценки, мнения и предложения.

Собеседники подчеркнули особую важность национального единства, солидарности, а также сохранения внутриполитической стабильности в нынешней ситуации.