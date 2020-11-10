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Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителями партии «Наследие»

Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителями партии «Наследие»

В рамках консультаций с общественно-политическими силами президент Армении Армен Саркисян 10 ноября принял председателя правления партии «Наследие» Нарине Дилбарян и члена правления партии Андраника Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации,  последних развитиях в рамках нагорно-карабахского конфликта, в частности, заявлении премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Была выражена озабоченность сложившейся ситуацией, в этом контексте была подчеркнута важность единства и солидарности, а также сохранения внутриполитической стабильности.


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