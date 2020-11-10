Президент Армен Саркисян встретился с представителями РПА

В рамках политических консультаций с политическими силами президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с членами исполнительного органа Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном, Эдуардом Шармазановым и руководителем молодежной организации РПА Айком Мамиджаняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были затронуты последние события в рамках нагорно-карабахского конфликта, в частности, заявление премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Президент Армен Саркисян отметил, что в случае решения какого-либо вопроса общенациональной важности, каким является урегулирование карабахского конфликта, важно достижение национального консенсуса.

Представители РПА представили свое мнение о тексте заявления и его дальнейшем действии, существующих рисках, а также выразили озабоченность ситуацией в стране, представили ряд предложений.