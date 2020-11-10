Президент Армении встретился с председателем партии «Родина»
В рамках политических консультаций с парламентскими и внепарламентскими силами президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем партии «Родина» Артуром Ванецяном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись последних событий в рамках нагорно-карабахского конфликта, в частности, заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Президент Саркисян подчеркнул важность наличия атмосферы общественной солидарности и национального согласия в процессе решения вопросов общегосударственного значения.
Лидер партии «Родина» представил свои оценки и наблюдения, отметив, что у партии есть свое видение выхода из сложившейся ситуации.
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