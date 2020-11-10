Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Президент Армении встретился с председателем партии «Родина»

Президент Армении встретился с председателем партии «Родина»

В рамках политических консультаций с парламентскими и внепарламентскими силами президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем партии «Родина» Артуром Ванецяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись последних событий в рамках нагорно-карабахского конфликта, в частности, заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Президент Саркисян подчеркнул важность наличия атмосферы общественной солидарности и национального согласия в процессе решения вопросов общегосударственного значения.

Лидер партии «Родина» представил свои оценки и наблюдения, отметив, что у партии есть свое видение выхода из сложившейся ситуации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации