Путин поручил помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном российского вертолета

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого Азербайджаном над Арменией, и почтил минутой молчания память погибших.

"Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин на военном совещании.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.