«Просвещенная Армения» и ППА через 7 дней выступят с инициативой отмены военного положения

Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» Национального Собрания Армении согласились подождать еще 7 дней, после чего выступят с инициативой созыва внеочередного заседания парламента по вопросу отмены правового режима военного положения. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.