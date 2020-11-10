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«Просвещенная Армения» и ППА через 7 дней выступят с инициативой отмены военного положения

«Просвещенная Армения» и ППА через 7 дней выступят с инициативой отмены военного положения

Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» Национального Собрания Армении согласились подождать еще 7 дней, после чего выступят с инициативой созыва внеочередного заседания парламента по вопросу отмены правового режима военного положения. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.


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