Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 977 случаев, умерли за сутки 368 пациентов, выписаны по выздоровлению 15,6 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 977 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 322 (25,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в РФ было зафиксировано 21 798 новых случаев коронавируса, что являлось абсолютным рекордом за весь период распространения инфекции в РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Наиболее высокие показатели фиксируются в Москве. В российской столице количество новых случаев COVID-19 за сутки составило 5 902, накануне был также поставлен абсолютный рекорд по выявлениям - 6 897.

В Москве за сутки по выздоровлению были выписаны 3 663 человек, умерли 68 пациентов.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество скончавшихся за весь период составило 31 161 умерших, выписан по выздоровлению 1 350 741 человек, в том числе 15,6 тыс. выписанных за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 435 207.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено более 65,6 млн тестов на COVID-19, из них 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 426 075 человек.