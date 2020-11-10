Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-20

ЕРЕВАН, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 ноября, курс доллара США вырос на 0.38 драмa и составил 494.13 драм. Курс евро сократился на 2.86 драмa и составил 583.37 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 6.48 драм. Курс британского фунта вырос на 6.82 драмa и составил 654.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 1,143.95 драмa и составила 29665.14 драм. Цена серебра сократилась на 10.41 драмa и составила 398.83 драм. Цена платины сократилась на 703.77 драмa и составила 13757.84 драм.