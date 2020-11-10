Азиатские индексы выросли - 10-11-20

ТОКИО, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 24905.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.12% и составил 1700.80 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.40% и составил 3360.15 пункта, а HANG SENG вырос на 1.10% и составил 26301.48 пункта.