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Азиатские индексы выросли - 10-11-20

Азиатские индексы выросли - 10-11-20

ТОКИО, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 24905.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.12% и составил 1700.80 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.40% и составил 3360.15 пункта, а HANG SENG вырос на 1.10% и составил 26301.48 пункта.


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