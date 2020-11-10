Президент Армении провел встречу с послом Франции

Президент Армении Армен Саркисян 10 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Джонатаном Лакотом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись последних развитий вокруг карабахского конфликта и подписанного премьер-министром Армении с президентами России и Азербайджана документа, в котором говорится о полном прекращении всех боевых действий в зоне конфликта.

Президент Саркисян еще раз подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта - это вопрос государственной важности, который может быть окончательно решен только на основе национального консенсуса.