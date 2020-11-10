Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым

Украина начала процесс применения санкций к Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила во вторник пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

В октябре кабинет министров Украины принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму.

"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства во вторник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

МИД Украины выразил протест из-за визита посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым для вручения консульского патента. "Наше государство считает это действие ничтожным и рассматривает как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине", - говорится в заявлении.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что почетное консульство Никарагуа будет открыто во вторник в Крыму. Для этих целей в республику прибыл посол Никарагуа в России. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.