Установлены личности, совершившие правонарушения в административных зданиях правительства и НС

Принимается ряд мер в связи с действиями некоторых лиц, проявивших в ночь на 10 ноября противоправное поведение в административных зданиях правительства Армении, Национального собрания, в резиденции премьера и в других местах.

Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что уже уточнены личности правонарушителей, есть подвергнутые приводу и задержанные. Предпринимаются необходимые меры для выяснения личности других лиц, проявивших противоправное поведение, и их обнаружения.