Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Установлены личности, совершившие правонарушения в административных зданиях правительства и НС

Установлены личности, совершившие правонарушения в административных зданиях правительства и НС

Принимается ряд мер в связи с действиями некоторых лиц, проявивших в ночь на 10 ноября противоправное поведение в административных зданиях правительства Армении, Национального собрания, в резиденции премьера и в других местах.

Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что уже уточнены личности правонарушителей, есть подвергнутые приводу и задержанные. Предпринимаются необходимые меры для выяснения личности других лиц, проявивших противоправное поведение, и их обнаружения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации