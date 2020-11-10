Установлены личности, совершившие правонарушения в административных зданиях правительства и НС
16:52, 10 Ноябрь, 2020
Принимается ряд мер в связи с действиями некоторых лиц, проявивших в ночь на 10 ноября противоправное поведение в административных зданиях правительства Армении, Национального собрания, в резиденции премьера и в других местах.
Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что уже уточнены личности правонарушителей, есть подвергнутые приводу и задержанные. Предпринимаются необходимые меры для выяснения личности других лиц, проявивших противоправное поведение, и их обнаружения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен