Путин призвал страны ШОС противостоять радикализации молодежи

Страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) должны противостоять радикализации молодежи и не забывать о борьбе с незаконным распространением наркотиков, так как эта проблема не исчезла с возникновением пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Радикализация в среде молодежи, связанная с рядом факторов - сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам", - сказал Путин на саммите государств-членов ШОС.

Еще одной важной проблемой он назвал борьбу с незаконным распространением наркотиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остается, и нельзя ее забывать. Нужно бороться с этим", - добавил президент РФ.