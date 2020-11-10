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Иран приветствовал прекращение огня между Азербайджаном и Арменией при посредничестве РФ

Иран приветствовал прекращение огня между Азербайджаном и Арменией при посредничестве РФ

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваез приветствовал решение об установлении режима прекращения огня, принятое Азербайджаном и Арменией при посредничестве России.

“Мы считаем, что, если конфликтующие стороны будут придерживаться норм международного права, можно будет положить конец этому давнему конфликту путем переговоров и политики. Выражая свое удовлетворение окончанием войны, мы надеемся, что достигнутое соглашение обеспечит соблюдение режима прекращения огня”, - написал Ваез на своей странице в Twitter.


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