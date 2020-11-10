Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун" (lockdown), которое воплощает "общий опыт миллиардов людей", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В условиях пандемии лексикографы зарегистрировали резкий взлет частотности употребления этого слова - 250 000 случаев против 4000 в 2019 году.

Кроме "локдауна" в топ-10 слов года попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизолироваться", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".