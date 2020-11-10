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Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

 Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун" (lockdown), которое воплощает "общий опыт миллиардов людей", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В условиях пандемии лексикографы зарегистрировали резкий взлет частотности употребления этого слова - 250 000 случаев против 4000 в 2019 году.

Кроме "локдауна" в топ-10 слов года попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизолироваться", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".


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