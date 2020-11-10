 Компания ECM выпустила новый диск произведений маэстро Тиграна Мансуряна

Студия звукозаписи “ECM в Мюнхене на днях выпустила авторский диск Тиграна Мансуряна “С душой” (Con anima), в который включены шесть произведений любимого композитора.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» композитор сказал, что диск вобрал все созданные за последние годы камерные произведения. “В этих произведениях очень важны традиции духовной музыки. Учитывая это, одну из работ я назвал “Агнец Божий”. “Церковная соната” посвящена памяти Комитаса”, - рассказал Мансурян.

К диску обратился известный музыкальный критик Норман Лебрехт, по мнению которого в эти напряженные и трудные времена “Con anima” может стать лучшим способом времяпровождения в течение 15 минут жизни.

Музыкальный критик подчеркнул, что произведение “Agnus Dei” - “Агнец Божий”, написанное для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано, посвящено памяти легендарного скрипача Олега Когана, оно является духовным произведением.

“Голос Мансуряна нельзя ни с кем спутать. Его язык - армянский, однако его музыка отличается посылами на минимализм, атонализм и микротоническую систему”, - отметил Лебрехт и напомнил, что компания “ECM” на протяжении многих лет обращалась к произведениям Тиграна Мансуряна.

“Будем надеяться, что Мансурян будет продолжать творить в мирных условиях”, - заключил музыкальный критик.

Норман Лебрехт - один из самых пишущих критиков в области музыки, культуры и культурной политики. Он регулярно выступает на “BBC Radio 3”, публикуется в “Wall Street Journal”, “Bloomberg”, “Standpoint”, “Sinfini” и в других изданиях. Его онлайн журнал “Slipped Disc” - один из самых читаемых сайтов в сфере культуры.