В Крыму заявили о прорыве международной блокады

После открытия первого зарубежного консульства в Крыму прорыв международной блокады полуострова неизбежен, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами третьего мира на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об "оккупации", — сказал РИА Новости Молохов.

Первым таким учреждением стало крымское почетное консульство Никарагуа. На открытие в республику прибыл посол Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначили бывшего полномочного представителя президента в Крымском регионе Олега Белавенцева. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.

"Это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны", — подчеркнул Молохов.

По его словам, сотрудничество между Россией и Никарагуа сейчас активно развивается. В частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа, имеется определенный потенциал для организации поиска нефти на океанских шельфах в этом регионе Центральной Америки.