Вопрос о размещении в Арцахе турецких миротворцев не обсуждался: Мане Геворкян

Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался, в опубликованном тексте об этом нет ни слова. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

“Эта информация также и слухи о передаче Азербайджану некоторых сел Тавушской области являются ложными, они не соответствует действительности. Уважаемые соотечественники, призываем вас не поддаваться провокациям. Уважаемые представители СМИ, не пытайтесь искажать факты. Документ официально опубликован, и вы сами можете ознакомиться с ним”, - заявила Мане Геворкян.