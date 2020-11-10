Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Григорян Артем Ашотикович, резервный состав, 1975 г. р. Агабекян Мгер Зармоевич, резервный состав, 1972 г. р. Абраамян Армен Андраникович, резервный состав, 1973 г. р. Погосян Ованес Гагикович, 1992 г. р. Айрапетян Гор Левонович, 1992 г. р. Киракосян Ерем Завенович, 1992 г. р. Лалаян Андраник Гришаевич, 1992 г. р. р. В 1990 г. р. Бархударян Армен Каренович, 1989 г. р. Асрян Давид Артюшевич, 1986 г. р. Брутян Варужан Александрович, резервный состав, 1968 г. р. Григорян Арам Эрнестович, 2002 г. р. Оганян Грачик Эрикович, резервный состав, 1994 г. р. Григорян Варужан Симонович, резервный состав, 1979 г. р. Хачатрян Сукиас Андраникович, резервный состав, 1983 г. р. Никогосян Джанибек Давидович, резервный состав, 1979 г. р. Сафарян Марат Арменович, резервный состав, 1982 г. р. Оганнисян Герасим Левошевич, резервный состав, 1974 г. р. Абраамян Эдуард Ильичович, резервный состав, 1967 г. р. Айвазян Вардан Араевич, резервный состав, 1995 г. р. Ованнисян Мхитар Григорьевич, 1982 г. р. Григорян Овик Арсенович, 1996 г. р. Габриэлян Лерник Владимирович, 1990 г. р. Чобанян Арен Авагивич, 2001 г. р. Асатрян Овик Ованесович, 2000 г. р. Давидьян Ованес Владикович, резервный состав, 1994 г. р. Шакарян Гурген Камоевич, 1991 г. р. Меликян Айк Саркисович, 2001 г. р. Согомонян Корюн Карленович, 1984 г. р. Амбарцумян Грайр Арутюнович, 1999 г. р. Акопян Руслан Кароевич, 1985 г. р. Ваганян Сурен Арутюнович, 1994 г. р. Акопян Паруйр Григорьевич, 1990 г. р. Какоян Владимир Ишханович, 2001 г. р. Григорян Нвер Айказович, 2000 г. р. Аракелян Андраник Гургенович, 2001 г. р. Арсенян Нельсон Вазгенович, 1988 г. р. Хачатрян Артак Аветисович, 1993 г. р. Степанян Айк Грачикович, 1996 г. р. Апресян Карен Арменович, 2001 г. р. Оганесян Альберт Араратович, 2001 г. р. Бадоян Арман Арменович, 2002 г. р. Сафарян Марат Эдикович, 1995 г. р. Баграмян, Борис Арсенович, 1998 г. р. Арутюнян Акоп Володьевич, доброоволец, 1972 г. р. Ягубян Саргис Славикович, 2001 г. р. Овсепян Нарек Григорьевич, 1999 г. р. Шагинян Армен Гегамович, 2001 г. р. Шагинян Рубен Гегамович, 2001 г. р. Согомонян Ваан Хажакович, 2001 г. р. Саркисян Юрий Амазаспович, 1995 г. р. Григорян Морис Акопович, 2001 г. р. Григорян Роман Вагифович, 1982 г. р. Микаэлян Валерий Арменович, 1991 г. р. Геворкян Вардан Сейранович, резервный состав, 1977 г. р. Степанян Аристакес Октябревич, доброволец, 1993 г. р. Григорян Андраник Григорьевич, резервный состав, 1989 г. р. Котанджян Эдгар Ваагнович, 2001 г. р. Гаспарян Паргев Суренович, 2001 г. р. Агабабян Эдгар Ишханович, 2002 г. р. Узунян Давид Багратович, 2001 г. р. Саакян Айк Арутюнович, 2000 г. р. Асланян Вазген Арменович, 2001 г. р. Геворгян Геворг Григорьевич, 2000 г. р. Гамбарян Оганес Мхитарович, 2000 г. р. Геворгян Марат Артурович, 2000 г. р. Петросян Роберт Артемович, 2001 г. р. Хачатрян Геворг Рустамович, 2001 г. р. Ованнисян Сергей Арташесович, 2001 г. р. Микаэлян Эрик Арсенович, 2001 г. р. Антонян Самвел Давидович, 2000 г. р. Авакян Эмануэль Арсенович, 2000 г. р. Саркисян Арменак Артакович, 1998 г. р. Чагарян Арман Артакович, 1999 г. р. Мнацаканян Григор Гургенович, 1995 г. р. Серобян Карен Гарегинович, 1981 г. р. Хачатрян Оганес Артурович, 1991 г. р. Малхасян Артем Меликсетович, 1982 г. р. Адян Ваге Аветикович, 2001 г. р. Манасян Самвел Гамлетович, 2001 г. р. Парсоян Армен Артакович, 2001 г. р. Бадикян Ваагн Жораевич, доброволец, 1969 г. р.

До публикации этих имен было известно о 1 221 погибшем.