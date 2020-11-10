Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
13:39, 10 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Григорян Артем Ашотикович, резервный состав, 1975 г. р.
- Агабекян Мгер Зармоевич, резервный состав, 1972 г. р.
- Абраамян Армен Андраникович, резервный состав, 1973 г. р.
- Погосян Ованес Гагикович, 1992 г. р.
- Айрапетян Гор Левонович, 1992 г. р.
- Киракосян Ерем Завенович, 1992 г. р.
- Лалаян Андраник Гришаевич, 1992 г. р. р. В 1990 г. р.
- Бархударян Армен Каренович, 1989 г. р.
- Асрян Давид Артюшевич, 1986 г. р.
- Брутян Варужан Александрович, резервный состав, 1968 г. р.
- Григорян Арам Эрнестович, 2002 г. р.
- Оганян Грачик Эрикович, резервный состав, 1994 г. р.
- Григорян Варужан Симонович, резервный состав, 1979 г. р.
- Хачатрян Сукиас Андраникович, резервный состав, 1983 г. р.
- Никогосян Джанибек Давидович, резервный состав, 1979 г. р.
- Сафарян Марат Арменович, резервный состав, 1982 г. р.
- Оганнисян Герасим Левошевич, резервный состав, 1974 г. р.
- Абраамян Эдуард Ильичович, резервный состав, 1967 г. р.
- Айвазян Вардан Араевич, резервный состав, 1995 г. р.
- Ованнисян Мхитар Григорьевич, 1982 г. р.
- Григорян Овик Арсенович, 1996 г. р.
- Габриэлян Лерник Владимирович, 1990 г. р.
- Чобанян Арен Авагивич, 2001 г. р.
- Асатрян Овик Ованесович, 2000 г. р.
- Давидьян Ованес Владикович, резервный состав, 1994 г. р.
- Шакарян Гурген Камоевич, 1991 г. р.
- Меликян Айк Саркисович, 2001 г. р.
- Согомонян Корюн Карленович, 1984 г. р.
- Амбарцумян Грайр Арутюнович, 1999 г. р.
- Акопян Руслан Кароевич, 1985 г. р.
- Ваганян Сурен Арутюнович, 1994 г. р.
- Акопян Паруйр Григорьевич, 1990 г. р.
- Какоян Владимир Ишханович, 2001 г. р.
- Григорян Нвер Айказович, 2000 г. р.
- Аракелян Андраник Гургенович, 2001 г. р.
- Арсенян Нельсон Вазгенович, 1988 г. р.
- Хачатрян Артак Аветисович, 1993 г. р.
- Степанян Айк Грачикович, 1996 г. р.
- Апресян Карен Арменович, 2001 г. р.
- Оганесян Альберт Араратович, 2001 г. р.
- Бадоян Арман Арменович, 2002 г. р.
- Сафарян Марат Эдикович, 1995 г. р.
- Баграмян, Борис Арсенович, 1998 г. р.
- Арутюнян Акоп Володьевич, доброоволец, 1972 г. р.
- Ягубян Саргис Славикович, 2001 г. р.
- Овсепян Нарек Григорьевич, 1999 г. р.
- Шагинян Армен Гегамович, 2001 г. р.
- Шагинян Рубен Гегамович, 2001 г. р.
- Согомонян Ваан Хажакович, 2001 г. р.
- Саркисян Юрий Амазаспович, 1995 г. р.
- Григорян Морис Акопович, 2001 г. р.
- Григорян Роман Вагифович, 1982 г. р.
- Микаэлян Валерий Арменович, 1991 г. р.
- Геворкян Вардан Сейранович, резервный состав, 1977 г. р.
- Степанян Аристакес Октябревич, доброволец, 1993 г. р.
- Григорян Андраник Григорьевич, резервный состав, 1989 г. р.
- Котанджян Эдгар Ваагнович, 2001 г. р.
- Гаспарян Паргев Суренович, 2001 г. р.
- Агабабян Эдгар Ишханович, 2002 г. р.
- Узунян Давид Багратович, 2001 г. р.
- Саакян Айк Арутюнович, 2000 г. р.
- Асланян Вазген Арменович, 2001 г. р.
- Геворгян Геворг Григорьевич, 2000 г. р.
- Гамбарян Оганес Мхитарович, 2000 г. р.
- Геворгян Марат Артурович, 2000 г. р.
- Петросян Роберт Артемович, 2001 г. р.
- Хачатрян Геворг Рустамович, 2001 г. р.
- Ованнисян Сергей Арташесович, 2001 г. р.
- Микаэлян Эрик Арсенович, 2001 г. р.
- Антонян Самвел Давидович, 2000 г. р.
- Авакян Эмануэль Арсенович, 2000 г. р.
- Саркисян Арменак Артакович, 1998 г. р.
- Чагарян Арман Артакович, 1999 г. р.
- Мнацаканян Григор Гургенович, 1995 г. р.
- Серобян Карен Гарегинович, 1981 г. р.
- Хачатрян Оганес Артурович, 1991 г. р.
- Малхасян Артем Меликсетович, 1982 г. р.
- Адян Ваге Аветикович, 2001 г. р.
- Манасян Самвел Гамлетович, 2001 г. р.
- Парсоян Армен Артакович, 2001 г. р.
- Бадикян Ваагн Жораевич, доброволец, 1969 г. р.
До публикации этих имен было известно о 1 221 погибшем.
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