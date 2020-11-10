Опубликован официальный текст заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана
13:18, 10 Ноябрь, 2020
Опубликован официальный текст заявления премьер-министра Республики Армения, президентов Российской Федерации и Азербайджана. Арменпресс приводт заявление, опубликованное на официальном сайте Кремля.
“Мы: Премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян, Президент Азербайджанской Республики И. Х. Алиев, Президент Российской Федерации В. В. Путин, заявляем следующее:
- 10 ноября 2020 года в 00:00 по московскому времени в зоне нагорно-карабахского конфликта будет объявлено полное прекращение огня, и все боевые действия будут прекращены. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами, остаются на своих позициях.
- Агдамский район до 20 ноября 2020 года будет возвращен Азербайджанской Республике.
- Вдоль Лачинского коридора линии соприкосновения с Нагорным Карабахом дислоцируются миротворческие силы Российской Федерации в составе 1 960 военнослужащих с огнестрельным оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники.
- Параллельно с выводом Вооруженных сил Армении размещаются миротворческие войска Российской Федерации. Срок пребывания миротворческих сил Российской Федерации составляет 5 лет с автоматическим продлением еще на 5 лет, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить действие этого положения за 6 месяцев до окончания срока.
- Создается Миротворческий центр для мониторинга прекращения огня, с целью повышения эффективности контроля за выполнением соглашений сторонами конфликта.
- До 15 ноября 2020 года Республика Армения Азербайджанской Республике возвращает Кельбаджарский район, Лачинский район до 1 декабря 2020 года. Лачинский коридор (шириной 5 км), который свяжет Нагорный Карабах с Арменией и при этом не коснется города Шуши, остается под контролем миротворческих сил Российской Федерации. По словам сторон, в ближайшие три года будет определен проект строительства новой трассы по Лачинскому коридору, которая обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность граждан и транспортных средств на Лачинском коридоре в обоих направлениях.
- Внутренне перемещенные лица - беженцы возвращаются на прилегающие к Нагорному Карабаху территории под наблюдением Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
- Состоится обмен военнопленными, заложниками, другими задержанными и телами погибших.
- Все экономические и транспортные связи в районе разблокированы. Республика Армения с целью организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и товаров в двух направлениях между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республики гарантирует безопасность транспортного сообщения. Контроль за дорожным движением осуществляет Пограничная служба ФСБ. По согласованию сторон будет предусмотрено новое транспортное сообщение, которое свяжет Нахичеванскую Автономную Республику и западные районы Азербайджана.
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