Опубликован официальный текст заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана

Опубликован официальный текст заявления премьер-министра Республики Армения, президентов Российской Федерации и Азербайджана. Арменпресс приводт заявление, опубликованное на официальном сайте Кремля.

“Мы: Премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян, Президент Азербайджанской Республики И. Х. Алиев, Президент Российской Федерации В. В. Путин, заявляем следующее: