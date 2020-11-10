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Группа граждан вновь собралась перед зданием Парламента

Группа граждан вновь собралась перед зданием Парламента

Группа граждан вновь собралась перед зданием Национального собрания Армении. Как сообщает «Арменпресс», собравшиеся недовольны подписанием документа о прекращении войны.

Им удалось ворваться в здание парламента. По словам одного из протестующих, Артура Григоряна, подписанный премьер-министром документ должен быть одобрен Национальным собранием, после чего он вступит в силу. Он отметил, что они требуют, чтобы депутаты явились в парламент и признали документ недействительным. По его мнению, после этого все депутаты  должны сложить с себя полномочия. “Прошу всех депутатов, особенно депутатов “Моего шага” явиться в Национальное собрание. Уверяю вас, мы сделаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность”, - сказал он.

Другая группа протестующих перекрыла проспект Баграмяна.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.


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