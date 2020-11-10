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По делу о нападении на Арарата Мирзояна уже есть двое задержанных

По делу о нападении на Арарата Мирзояна уже есть двое задержанных

По делу о нападении на спикера Национального собрания Армении Арарата Мирзояна уже задержаны два человека. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Арестованы не все причастные к преступлению, но можно констатировать, что аресты преступников только начались”, - сказал премьер.

В ночь на 10 ноября группа лиц, собравшихся у Национального собрания, избила председателя Национального собрания Арарата Мирзояна. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как блокируют машину Мирзояна и, выведя из машины, избивают. Мирзоян прооперирован, его жизни ничего не угрожает.


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