Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не желаю никакую должность, чтобы мне не предлагали в случае победы (оппозиции), я откажусь. Я хочу быть свободным гражданином своей свободной страны. Хочу вернуться к себе на огород. Для меня является тяжелым то, что на протяжении восьми лет меня не впускают в страну, которую я люблю больше жизни",- заявил Саакашвили в ходе видеообращения в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.

В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.