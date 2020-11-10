Премьер-министр Армении о причинах соглашения о прекращении войны

Армянская армия, политическое руководство Арцаха сформулировали четкую задачу: часом раньше остановить войну. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, говоря о договоренности о прекращении войны.

“В предыдущем тексте я сказал, что принял это решение после того, как армия неоднократно настаивала на необходимости сделать такой шаг. У нас были проблемы, которые нельзя было решить, или ресурсы для их решения были исчерпаны. Например, мы сталкивались со случаями, когда полк вооруженных сил должен был двигаться к военной точке, но жители этой местности закрывали двери воинской части и не позволяли машинам выезжать. Таких случаев у нас были десятки. В результате возникала проблема с доставкой техники на передовую. Во многих случаях вмешательство было жестким, в некоторых случаях не бывало возможности им противостоять, потому что служащие полиции были на передовой. Это привело к серьезным, тяжелым последствиям”, - сказал Никол Пашинян.

В качестве следующей проблемы премьер-министр привел вопрос системы мобилизации. По его словам, есть действующая армия, граждане при необходимости привлекаются к мобилизации. По его словам, практика показала, что гражданские лица, к сожалению, не очень готовы к полноценному участию в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность. В результате возникают проблемы.

“Это не значит, что все участники были в одной и той же ситуации. У нас были люди, которые героически сражались. В любом случае мы сталкивались и с проблемами дезертирства, которые не могли решить. И все задействованные ресурсы были неэффективны, у нас возникала проблема, хорошим бойцам часто не бывало замены. Им также следовало дать возможность отдохнуть. Были люди, которые оставались на передовой в течение месяца, и найти им замену не удавалось. Все это создало серьезные проблемы, и поэтому наша армия, политическое руководство Арцаха сформулировали четкую задачу, что войну нужно остановить часом раньше, иначе последствия будут более тяжелыми. Это было очень трудное и тяжелое решение. Мы тоже были возмущены, но оказались в ситуации, когда альтернативы не было”, - сказал премьер.

Почему же прекращение огня на тех же условиях не было подписано 27 сентября? Касаясь этого, премьер-министр отметил, что условия прекращения огня 27 сентября были прежними.

“Его можно было достичь только при условии передачи 7 известных нам регионов. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что верили, что Армия Арцаха, армянский народ смогли бы сделать так, чтобы не мы были заинтересованы в прекращении огня, а мы навязали бы перемирие, чего, к сожалению, не произошло. Мы не могли и подумать, что передача территорий - это правильный путь к прекращению огня. В таком случае вопрос заключается в том, почему мы решили пойти на такой шаг. По одной простой причине: после того, как мы услышали отчеты армии, нам стало ясно, что последствия будут намного тяжелее. Как бы тяжело это ни было, мы просто должны остановиться в этот момент”, - добавил он.