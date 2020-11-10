Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ министерства юстиции.

Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.