С 05:00 10 ноября ВС Армении исполняют положения Соглашения о прекращении войны

Министерство обороны Армении заявляет, что с 05:00 10 ноября Вооруженные силы Республики Армения совместно с Вооруженными силами Российской Федерации осуществляют выполнение положений трехстороннего соглашения о прекращении карабахской войны, достигнутого премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана.