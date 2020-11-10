Президент Арцаха в течение ближайшего часа в прямом эфире представит существующие реалии

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в течение ближайшего часа выступит в прямом эфире. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, в течение ближайшего часа выступлю в прямом эфире и представлю всем те реалии, которые уже зафиксированы”, - сообщил президент.

Лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в 01:00.