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Европейские индексы выросли - 09-11-20

Европейские индексы выросли - 09-11-20

МОСКВА, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 4.94% и составил 13095.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 7.57% и составил 5336.32 пункта, британский FTSE вырос на 4.67% и составил 6186.29 пункта, а российский RTSI вырос на 4.92% и составил 1236.30 пункта.


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