Никол Пашинян коснулся заявления о прекращении войны и сложившейся в Ереване ситуации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, а также ситуации, сложившейся в Ереване после публикации этого заявления. Как передает «Арменпресс», в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр подчеркнул, что хотел бы подробно рассказать о случившемся, однако сейчас не может этого сделать. “Сейчас прекращение военных действий находится в процессе, и если сейчас я скажу что-то, я могу поставить под угрозу жизни людей. Конечно, если я что-то раскрою, то думаю, что многое станет ясно, но я просто не могу сейчас этого сделать, чтобы не подвергать опасности жизни людей. Те, кто сегодня собрались, бьют в спину наших ребят, стоящих на позициях”, - сказал Пашинян.

По его словам, решение было принято в результате анализа военной ситуации и оценки тех людей, которые лучше владеют военной ситуацией. “Мы должны понять, что наша славная армия воевала против террористов, лучшей армии НАТО и Азербайджана. И почему мы не смогли сделать так, чтобы сегодняшний документ имел иное содержание? В течение 25 лет, сидя за столами, некоторые люди поднимали тосты за нашу армию, вина, хлеб и водка покупались на краденные деньги, солдат держал в руках оружием 80-х годов, и мы надеялись на то, что в переговорном процессе удастся “применить уловки”. Но сколько можно “применять уловки”? Конец этому наступает. И мы не думали об этом конце. Те, кто по долгу службы были обязаны думать, не думали, а мы со стороны не констатировали, что скатимся к этому дню”.

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