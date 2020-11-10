Спикер Парламента Арарат Мирзоян подвергся нападению людей, собравшихся у здания НС

Группа лиц, собравшихся у Национального собрания, избила председателя Национального собрания Арарата Мирзояна. Как сообщает «Арменпресс», в сети появилась видеозапись, на которой видно, как блокируют машину Мирзояна и, выведя из машины, избивают. В настоящее время состояние его здоровья пока неизвестно.

По неподтвержденным пока сведениям, его доставили в больницу, хотя машина скорой помощи с большим трудом смогла прорвать толпу людей и доехать до Мирзояна.

Перед зданием правительства Республики Армения и Парламентом после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о подписании документа о прекращении войны собрались толпы людей.

Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении Карабахской войны с 01:00.

Россия, Армения и Азербайджан договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Армянские и азербайджанские силы остановятся на своих позициях. Совместная договоренность предполагает также и обмен военнопленными и телами погибших.

Возобновятся все экономические и транспортные связи региона. Контроль транспортного сообщения также будет осуществляться при поддержке органов пограничной службы России.