Россия направляет в Нагорный Карабах около 2 000 миротворцев

Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Нагорный Карабах направила 1 960 миротворцев и 470 единиц техники. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

“Для мониторинга за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается миротворческий контингент Российской Федерации - 1 960 военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобильной и специальной техники”, - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что из ульяновского аэропорта миротворцев перевозят самолетами Ил-76.

Как отметили в ведомстве, для мониторинга за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий российские посты будут размещены вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Основу военного контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческой операции будет размещено в районе города Степанакерта.

Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении Карабахской войны с 01:00.

Россия, Армения и Азербайджан договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Армянские и азербайджанские силы остановятся на своих позициях. Совместная договоренность предполагает также и обмен военнопленными и телами погибших.

Возобновятся все экономические и транспортные связи региона. Контроль транспортного сообщения также будет осуществляться при поддержке органов пограничной службы России.