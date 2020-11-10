Я согласился закончить войну на час раньше: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах выступил заявлением, в котором отметил, что обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном действия, направленные на прекращение боевых действий. Как сообщает Арменпресс, в заявлении Арутюняна говорится:

“Дорогие соотечественники!

Сегодня мы целый день обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном наши действия, направленные на прекращение боевых действий. Я заранее провел переговоры с Национальным Собранием и получил согласие подавляющего большинства депутатов.

Учитывая сложившуюся ужасную ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха, я согласился закончить войну на час раньше. Что касается подписанного трехстороннего заявления, я подробно расскажу о нем позже.

Выражаю глубочайшие соболезнования и гордость родным и близким наших мучеников и всему народу.

У нас еще будет время на диалог с родственниками павших героев и нашими военными о том, что делать.

Я отдаю дань уважения всем людям, которые внесли хотя бы небольшой вклад в нелегкую работу по защите Отечества”.